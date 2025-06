Alejandro Domínguez é reeleito presidente da Conmebol

Alejandro Domínguez foi reeleito presidente da Conmebol (Confederação Sul-americana de Futebol) por unanimidade na última quinta-feira (12). O dirigente paraguaio está à frente do órgão desde 2016 e, com a reeleição, permanecerá no cargo até 2029. Domínguez assumiu a presidência da confederação após o escândalo conhecido como "Fifagate" — o maior caso de corrupção no futebol, que resultou na prisão de diversos ao redor do mundo e completa 10 anos em 2025.





A eleição, originalmente prevista para 2026, foi antecipada, e Domínguez foi o único candidato . A votação contou com a participação de diversos dirigentes, incluindo o novo presidente da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), Samir Xaud.