Ancelotti deve desembarcar no Brasil no domingo (25)

O novo técnico da seleção brasileira, o italiano Carlo Ancelotti , deve chegar ao Brasil neste domingo (25). O treinador vai convocar a seleção pela primeira vez na segunda-feira (26), em um hotel no Rio de Janeiro.



Nesta sexta (23), o Real Madrid se despediu do técnico com um agradecimento, com destaque para a importância dele na história vitoriosa do clube.



