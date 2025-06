Ancelotti estreia no Brasil em seu aniversário: ‘Não existe presente melhor que ganhar’

A seleção brasileira entra em campo nesta terça-feira (10) contra o Paraguai, em partida pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Com 22 pontos, o Brasil é o quarto colocado entre as seleções, e, fora superar os paraguaios, precisa que a Venezuela não vença o Uruguai para garantir a classificação antecipada.



O treinador Carlo Ancelotti , além de estrear no comando da equipe em solo brasileiro, também completa 66 anos nesta terça. Durante entrevista coletiva, o técnico deixou claro que não existe presente melhor que uma vitória.



