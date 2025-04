Ceará e Vasco abrem a quarta rodada do Brasileirão em jogo nesta terça (15)

Ceará e Vasco abrem a quarta rodada do Brasileirão em jogo nesta terça-feira (15) na Arena Castelão. Dois pontos e quatro posições separam as equipes na tabela de classificação, que tem o Vôzão em oitavo lugar e a equipe carioca em quarto.



Já na competição feminina , o São Paulo recebe o Sport nesta quarta (16) em Cotia, em partida importante para as tricolores, que vêm de uma derrota. O São Paulo está em quarto lugar na tabela, enquanto o time do Recife está em penúltimo lugar.



O Esporte Record News vai ao ar de segunda a sexta, às 18h45.