Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Clássico entre Corinthians e Palmeiras ‘divide’ família do pagodeiro Rodriguinho

Enquanto o cantor torce para o Verdão, seu filho Gaab é corintiano roxo

Esporte Record News|Do R7

Em clima de dérbi paulista, a família do pagodeiro Rodriguinho está dividida. O cantor, palmeirense, é pai de Gaab, corintiano roxo. Os dois falam sobre como é a convivência em dias de clássico, como o que acontece neste domingo (31). Corinthians e Palmeiras disputam a 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, em partida transmitida pela RECORD a partir das 18h.


O Esporte Record News vai ao ar de segunda a sexta, às 18h45.

  • musica
  • Corinthians
  • Futebol
  • Palmeiras

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.