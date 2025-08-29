Clássico entre Corinthians e Palmeiras ‘divide’ família do pagodeiro Rodriguinho
Enquanto o cantor torce para o Verdão, seu filho Gaab é corintiano roxo
Em clima de dérbi paulista, a família do pagodeiro Rodriguinho está dividida. O cantor, palmeirense, é pai de Gaab, corintiano roxo. Os dois falam sobre como é a convivência em dias de clássico, como o que acontece neste domingo (31). Corinthians e Palmeiras disputam a 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, em partida transmitida pela RECORD a partir das 18h.
