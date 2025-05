'Clube grande, com bons jogadores', diz Cléber Xavier em primeira entrevista como técnico do Santos

Após 25 anos, a cidade de São Paulo voltará a receber o torneio de tênis feminino WTA 250 . A competição acontece entre os dias 6 e 14 de setembro no parque Villa-Lobos. Ao todo, o SP Open terá 32 tenistas na chave principal, além de 24 no qualifying e 16 duplas.



O Esporte Record News de quarta-feira (30) também destacou a primeira entrevista de Cléber Xavier como novo técnico dos Santos. O comandante explicou quando decidiu se tornar treinador e o que o motivou a aceitar o projeto do Peixe. “Clube grande, com bons jogadores”, disse.



E ainda: Carlo Ancelotti recuou e não deve mais comandar a seleção brasileira, segundo informações da imprensa espanhola. Fontes próximas às negociações disseram que o Real Madrid se recusou a liberar o treinador antes do Mundial de Clubes.



O Esporte Record News vai ao ar de segunda a sexta, às 18h45.