Confira a preparação de Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles para o Super Bowl LIX

A final da NFL (National Football League), principal liga de futebol americano do mundo, será disputada entre Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs, neste domingo (9), em Nova Orleans. Os Chiefs têm a melhor campanha da competição e vêm de uma vitória apertada contra o Buffalo Bills na final da conferência oeste, com atuação excelente de Patrick Mahomes. Já os Eagles foram campeões da conferência leste contra o Washington Commanders após um ótimo último quarto. Essa será a 59ª edição do Super Bowl e contará ainda com os shows de Kendrick Lamar e SZA no intervalo do jogo.