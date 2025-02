Confira os gols dos campeonatos estaduais desta quarta-feira (12)

Dois clássicos marcaram a rodada de campeonatos estaduais nesta quarta-feira (12). Em São Paulo, o Corinthians venceu o Santos em casa por 2 a 1, com dois gols de Yuri Alberto . O atacante Guilherme descontou para o Peixe. Já no Rio de Janeiro, o Flamengo venceu o Botafogo em um clássico polêmico, que teve três expulsões nos minutos finais. Léo Ortiz foi autor do único gol do jogo.



No Campeonato Mineiro, o Atlético Mineiro venceu o Itabirito com gols de Deyverson, Hulk e Tomás Cuello. Enquanto o Cruzeiro perdeu para o Democrata por 2 a 1, com gol de Yannick Bolasie logo no início da partida.