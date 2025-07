Conheça Ruan Kennedy, atleta de 14 anos que é promessa do basquete brasileiro

Ruan Kennedy tem apenas 14 anos e já brilha com a camisa da seleção brasileira sub-16 de basquete . Revelado nas categorias de base do Franca Basquete, o jovem atleta fala da realização do sonho de representar o Brasil. “É uma sensação incrível”, diz.



As conquistas são motivo de orgulho para a família e para seu treinador, que fala sobre o potencial do adolescente. “Eu acredito que o maior diferencial dele seja o nível de competitividade. Ele está sempre querendo que os companheiros desenvolvam, que o time melhore”, conta.



Os treinos no CT da maior equipe de basquete do Brasil ainda permitem uma troca de experiências valiosas com atletas profissionais. “A gente vê a rotina deles, vê que eles se entregam, se esforçam. Isso te motiva e te inspira”, afirma Ruan, que já está de malas prontas para disputar os próximos campeonatos .



