'Conseguiu transformar meu sonho em realidade', diz Zenon sobre Vicente Matheus, lenda corintiana

A série documental sobre Vicente Matheus, lendário presidente do Corinthians , estreou nesta quarta-feira (12) no PlayPlus . Sob o comando dele, o clube foi campeão brasileiro pela primeira vez na história, em 1990. Em entrevista exclusiva à RECORD NEWS, Zenon, ex-camisa 10 do Corinthians, contou sobre sua relação com o presidente.



Antes ir para o Timão, o jogador atuava na Arábia Saudita e foi transferido para o time paulista a pedido de Vicente Matheus. “Ele conseguiu transformar meu sonho em realidade, o sonho de jogar no Corinthians e ser campeão pelo clube”, afirmou o atleta.



Zenon também contou que era amigo de Vicente Matheus e frequentava sua casa, mantendo uma relação próxima mesmo após a aposentadoria. "Ele é um cara que eu tenho uma admiração fantástica, minha admiração por ele vai continuar sempre, mesmo ele não estando mais aqui", completou o ex-jogador.