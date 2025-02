Contrato de Neymar em volta ao Santos deve ser de apenas seis meses

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, anunciou o retorno de Neymar ao time em suas redes sociais nesta terça-feira (28). Agora, resta o clube anunciar oficialmente a contratação. Se confirmada a volta, o contrato deverá ser de apenas seis meses, já que Neymar acredita que ainda pode ter uma boa proposta da Europa.



Em meio às expectativas, o jogador publicou uma carta de despedida do Al-Hilal, clube que defendeu na Arábia Saudita. Já o Santos produziu um vídeo, vazado nas redes sociais, com a voz de Pelé, feita por inteligência artificial, para convencer Neymar a retornar ao Brasil.



Enquanto isso, o Campeonato Paulista continua nesta terça-feira (28), com o Palmeiras recebendo o RB Bragantino em casa. O alviverde conquistou sete pontos em quatro jogos e ocupa a segunda posição do grupo D. Na quarta-feira (29), o São Paulo volta ao campo para enfrentar a Portuguesa no Pacaembu, já que o Canindé está fechado para reforma.



E o Botafogo anunciou oficialmente o atacante Artur, primeiro reforço para 2025, que assumirá a camisa 7 do time. Já o goleiro Santos está de volta ao Athletico Paranaense, clube que o profissionalizou em 2011. No Grêmio, Tiago Volpi chega para ocupar a vaga do veterano Marquesín por duas temporadas. O Esporte Record News vai ao ar de segunda a sexta, às 18h45.