Corinthians e Palmeiras acertam renovações de Yuri Alberto e Piquerez

O Corinthians acertou a renovação do contrato de Yuri Alberto até julho de 2030. O atacante, que viveu altos e baixos no clube, chegou a ser criticado pela torcida e a se tornar alvo de piada dos rivais, virou o jogo e agora é peça essencial para o time. No elenco desde 2022, o jogador marcou 70 gols em 184 partidas.



E também teve renovação até 2030 no Palmeiras, do lateral uruguaio Joaquín Piquerez . No Verdão desde 2021, o jogador, que soma 196 jogos, 16 gols e 17 assistências, falou sobre como se sente em entrevista.



