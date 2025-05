Corinthians e Vitória se enfrentam em São Paulo pela 11ª rodada do Brasileirão neste domingo (1º), com transmissão da RECORD. Os dois times foram eliminados da Copa Sul-Americana e, agora, tentam correr atrás do prejuízo no Campeonato Brasileiro .



