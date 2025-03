Corinthians enfrenta Barcelona de Guayaquil pela Pré-Libertadores nesta quarta (5)

O Corinthians duela contra o Barcelona de Guayaquil no jogo desta quarta-feira (5) pela Pré-Libertadores. As equipes se encontram no Equador, com o time paulista contando com os principais jogadores do elenco. Na próxima semana, os clubes disputam a partida de volta, na Neo Química Arena, em São Paulo, e quem vencer avança para a fase de grupos do campeonato.



Esta quarta (5) também é dia de Copa do Brasil. O Fluminense entra em campo contra o Caxias, no Rio Grande do Sul, e o Vasco pega o Nova Iguaçu no Estádio Nilton Santos. Na atual fase da competição, quem ganhar avança, em jogo único, e em caso de empate, a decisão vai para os pênaltis.



O Esporte Record News vai ao ar de segunda a sexta, às 18h45.



