Cruzeiro anuncia que Fernando Diniz não é mais o técnico da equipe

O Cruzeiro informou, nesta segunda-feira (27), que Fernando Diniz não é mais o treinador da equipe. Diniz deixa o clube ao lado do auxiliar Eduardo Barros e do preparador físico Wagner Bertelli. O técnico não conseguiu embalar uma sequência de vitórias do time e foi demitido após empatar mais uma partida no Campeonato Mineiro. Já o técnico do Palmeiras , Abel Ferreira, declarou em uma coletiva de imprensa que este deve ser seu último ano no Brasil.



O primeiro clássico do Paulistão aconteceu neste domingo (26). O São Paulo venceu o Corinthians por 3 a 1 no Morumbis e fez a alegria da torcida tricolor presente. O Santos anunciou o volante Zé Rafael para compor a equipe — o jogador, que antes defendia o Palmeiras, deve fazer exames na Vila Belmiro. Gabriel Veron também deve assinar um contrato de empréstimo com o Santos, após passar a última temporada defendendo o Cruzeiro .



A dona do recorde paralímpico de halterofilismo, Mariana Dandrea, é a entrevistada do quadro sobre atletas de alto rendimento e contou como está a preparação para os Jogos Olímpicos de 2028. O Esporte Record News vai ao ar de segunda a sexta, às 18h45.