Danilo assina com o Botafogo e frustra torcida do Palmeiras

O Botafogo tem um novo meio-campista: Danilo. O volante de 24 anos foi revelado na base do Verdão, onde conquistou Paulistão, Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores da América. O jogador estava no Nottingham Forest, da Inglaterra, onde jogou 62 partidas, com seis gols e quatro assistências. Agora, ele assinou com o Alvinegro até julho de 2029.



