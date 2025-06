Derby e reedição da final: veja como ficou o sorteio da Copa do Brasil 2025

Os confrontos da Copa do Brasil 2025 foram definidos nesta segunda-feira (2) por meio de sorteio. O destaque das oitavas fica para Corinthians e Palmeiras , com jogo de ida na Neoquímica Arena e com a decisão no Allianz Parque. Além disso, Flamengo e Atlético Mineiro também disputam a vaga nas quartas, o confronto será um reencontro dos finalistas da última edição, que terminou com a vitória rubro-negra.



Os outros confrontos serão entre Internacional e Fluminense, Botafogo e Bragantino, São Paulo e Athletico Paranaense, Cruzeiro e CRB, CSA e Vasco, e Bahia e Retrô-PE.