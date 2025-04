Em jogo com arbitragem controversa, Palmeiras vence Sport por 2 a 1

No jogo deste domingo (6), o Palmeiras venceu o Sport por 2 a 1 na Ilha do Retiro, com marcações de penalidades que causaram polêmica. O pênalti em Raphael Veiga, que deu ao Verdão a vitória, causou a revolta de jogadores e torcedores do Leão.



Com controvérsias também na arbitragem do jogo entre Internacional e Cruzeiro, a CBF comunicou, nesta segunda-feira (7), o afastamento das equipes de arbitragem que atuaram nos dois confrontos pelo Brasileirão .



O Esporte Record News vai ao ar de segunda a sexta, às 18h45.