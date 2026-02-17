Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Entenda as diferenças entre a grama sintética e a natural

Assunto é recorrente no futebol, e vários jogadores criticam a versão artificial

Esporte Record News|Do R7

  • Google News

A discussão sobre o uso de grama sintética versus grama natural no futebol brasileiro é um tema recorrente.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Futebol
  • Polêmica
  • brasileirao
  • esportes

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.