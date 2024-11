Final da Copa do Brasil remodela rodada do Brasileirão com jogos na noite desta sexta (8)

Internacional x Fluminense e Palmeiras x Grêmio marcam o início da 33ª rodada do Brasileirão na noite desta sexta-feira (8). O restante das partidas acontece no sábado (9), devido ao segundo jogo da final da Copa do Brasil entre Flamengo e Atlético Mineiro, às 16h no domingo (10), na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). A série B do campeonato reserva grandes emoções, pois as equipes do Ceará, Mirassol e Novorizontino podem carimbar a vaga de acesso à elite do futebol já nesta rodada.