Fluminense passa para a próxima fase da Copa do Brasil após golear Águia de Marabá por 8 a 0

O Fluminense goleou por 8 a 0 o Águia de Marabá, pela primeira rodada da Copa do Brasil nesta quarta-feira (26), no Mangueirão, no Pará. No primeiro tempo, Canobbio, Ignácio e Germán Cano fizeram quatro gols, com dois do camisa 14. Na segunda metade do jogo, Baya, Arias, Everaldo Stum e Serna balançaram as redes de novo.



O atacante Everaldo, que marcou um gol e deu três assistências, afirmou após o jogo que o foco agora é o jogo contra o Volta Redonda no domingo (2), válido pela semifinal do Campeonato Carioca .



Paulistão 2025 AO VIVO e de GRAÇA? É aqui no R7, o portal da RECORD. Acesse e não perca nenhum lance!