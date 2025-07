Grêmio apresenta zagueiro Balbuena como novo reforço

O Grêmio apresentou oficialmente, nesta quarta-feira (30), um novo reforço — o zagueiro paraguaio Fabián Balbuena, de 33 anos. O jogador, que estava no futebol russo, já foi campeão do Brasileirão vestindo a camisa do Corinthians.



E o brasileiro Lucas Paquetá foi inocentado da acusação de manipulação de apostas esportivas. O West Ham, clube que o jogador defende na Inglaterra, divulgou nesta quinta (31) um comunicado oficial com o resultado da investigação.



