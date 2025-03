Jogadoras do Ceará distribuem cestas básicas em ação social em Fortaleza

Atletas do time feminino do Ceará participaram de uma ação social e distribuíram cestas básicas para famílias atendidas por uma instituição em Fortaleza, com alimentos arrecadados em treino aberto do clube.



Depois da derrota histórica por 4 a 1 para a Argentina, no jogo de terça-feira (25), o técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior, se desculpou com os torcedores e disse que tudo que a equipe planejou deu errado desde o início da partida.



O Esporte Record News vai ao ar de segunda a sexta, às 18h45.



Paulistão 2025 AO VIVO e de GRAÇA? É aqui no R7, o portal da RECORD. Acesse e não perca nenhum lance!



Atletas do time feminino do Ceará participaram de uma ação social e distribuíram cestas básicas para famílias atendidas por uma instituição em Fortaleza, com alimentos arrecadados em treino aberto do clube.



O Esporte Record News vai ao ar de segunda a sexta, às 18h45.



Paulistão 2025 AO VIVO e de GRAÇA? É aqui no R7, o portal da RECORD. Acesse e não perca nenhum lance!