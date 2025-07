Jogadoras do Racing Louisville falam sobre impressões do Brasil após passearem por São Paulo

A final do torneio The Women’s Cup acontece nesta quinta-feira (24), com cobertura completa da RECORD NEWS a partir das 16h30. Primeiro, São Paulo e Pachuca disputam o terceiro lugar e, em seguida, Palmeiras enfrenta o Racing Louisville na decisão da competição.



Para além das responsabilidades profissionais, as atletas do time americano, que treinaram pela última vez no CT do Verdão nesta quarta (23), também aproveitaram o turismo na capital paulista. Em entrevista, as jogadoras falaram sobre suas impressões do Brasil.



