John Kennedy retorna ao Fluminense após empréstimo ao Pachuca do México

O atacante John Kennedy , que marcou o gol do título da Libertadores de 2023, voltou ao Fluminense. O atleta inclusive já está no Rio de Janeiro e já foi conhecer os companheiros de elenco. Kennedy estava emprestado ao Pachuca do México.



O atacante se alegrou com a possibilidade de ser treinado por Renato Gaúcho , disse que sempre escutou coisas boas do treinador e também afirmou que a torcida pode esperar que ele voltou melhor, mais maduro e também focado.



O Fluminense enfrenta o Cruzeiro pelo Brasileirão nesta quinta-feira (17). Partida marca embate de técnicos que vivem boas fases nos respectivos clubes.



