Lesões de jogadores preocupam São Paulo e Corinthians

Os clubes paulistas têm sofrido com uma série de lesões de jogadores, situação que pode ser problemática para a rodada deste fim de semana — em especial para o São Paulo e o Corinthians .



Depois do jogo de quarta-feira (8) pela Copa do Brasil , o zagueiro Arboleda teve diagnóstico de lesão no músculo reto femoral da coxa esquerda. A preocupação da diretoria do São Paulo é perder o atleta por muito tempo e ser prejudicado também na Libertadores.



Já no Corinthians, Carrillo sofreu uma lesão no ligamento do tornozelo, e Memphis Depay, na coxa esquerda. Os dois devem desfalcar a equipe — que venceu o Palmeiras em pleno Allianz Parque — por um bom tempo.



