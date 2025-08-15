Marcos Rocha deixa o Palmeiras para defender o Grêmio

O lateral-direito Marcos Rocha deve se despedir dos companheiros do Palmeiras neste fim de semana e sair do Verdão para defender o Grêmio . O jogador, que se destacou muito ao longo dos anos no clube, vinha sendo pouco utilizado nos últimos tempos. E como o Tricolor gaúcho procurava um lateral que estivesse pronto para jogar, a negociação ficou mais fácil.



