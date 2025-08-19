Marcos Rocha se emociona em despedida do Palmeiras: ‘Só gratidão’

O Palmeiras fez uma homenagem para se despedir do lateral direito Marcos Rocha , que deixou o clube, após oito temporadas, para se juntar ao elenco do Grêmio . Marcaram presença na despedida o elenco do Verdão e a família do jogador, que se emocionou com a celebração. “Só gratidão por tudo que eu vivi aqui dentro”, disse o atleta.



