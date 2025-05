Messi e Suaréz se unem para criar clube de formação de jogadores no Uruguai

O atacante Luis Suárez anunciou nesta terça-feira (27) que se uniu ao companheiro de Inter Miami Lionel Messi para criar um clube esportivo, especializado na formação de jogadores para competir nas categorias de base e na quarta divisão do futebol uruguaio. A nova equipe se chamará Deportivo LSM.



E o primeiro dia de Carlo Ancelotti na CBF foi agitado. O treinador visitou o museu da seleção brasileira e conheceu a sede da Confederação Brasileira de Futebol, no Rio de Janeiro. Acompanhado da comissão técnica, Ancelotti conheceu as históricas camisas do Brasil e deu uma olhada nas taças da Copa do Mundo .



