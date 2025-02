'Não estamos nos deixando levar', diz Matheus Bidu sobre sequência de vitórias do Corinthians

Em entrevista exclusiva ao Esporte Record News , o lateral-esquerdo do Corinthians , Matheus Bidu, falou sobre o bom momento do time e a preparação da equipe para buscar títulos na temporada. “Nós, que acompanhamos o clube, sabemos o quão importante é estar na história, e para estar na história do clube temos que procurar ter títulos. Neste ano de 2025 vamos trabalhar o mais forte possível”, disse.



O jogador falou ainda sobre a força da torcida e a sequência de 11 vitórias do alvinegro. Segundo Bidu, o segredo é o trabalho. “O grupo todo está unido no mesmo objetivo e isso é muito importante. Sabemos que é muito difícil engatar uma sequência de vitórias assim, mas não estamos nos deixando levar, continuamos o trabalho”, frisou.



Enquanto isso, o zagueiro David Luiz foi anunciado como novo reforço do Fortaleza, com contrato até o fim de 2026. Já o Manchester City comprou Vitor Reis, do Palmeiras, por mais de R$ 200 milhões — a venda mais cara de um zagueiro brasileiro da história.



E na continuação da série Atletas de Alto Rendimento, a recordista brasileira sub-18 no salto em distância, Vanessa Sena, mostrou sua preparação. A promessa do atletismo busca participar das Olimpíadas pela primeira vez. Enquanto isso, Maya Gabeira, uma das pioneiras do surfe no Brasil, anunciou a aposentadoria após 20 anos de carreira. O Esporte Record News vai ao ar de segunda a sexta, às 18h45.