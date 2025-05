‘Não vai ser um jogo fácil’, diz zagueira Tarciane, da seleção, sobre partida contra o Japão

A seleção brasileira feminina enfrenta o Japão nesta sexta-feira (30), em jogo na Neo Química Arena, em São Paulo. Em entrevista coletiva, a zagueira Tarciane falou da expectativa para encarar as adversárias.



“É uma equipe que cresce muito durante o jogo, então a gente precisa tomar muito cuidado. Não vai ser um jogo fácil”, disse a jogadora. Tarciane elogiou a força e a rapidez das japonesas, e destacou o trabalho que vem sendo feito pela equipe do Brasil.



Veja também: o meio-campista Bobadilla, do São Paulo, se pronunciou sobre a acusação de xenofobia em partida contra o Talleres pela Libertadores, na terça (27).



O Esporte Record News vai ao ar de segunda a sexta, às 18h45.