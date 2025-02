Neymar deve ser apresentado à torcida do Santos neste fim de semana

Apesar do anúncio oficial ainda não ter sido feito pelo Santos, é esperado que Neymar seja apresentado para a torcida do Peixe nesta sexta-feira (31), na Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo. No sábado (1), ele deve seguir para a Vila Belmiro, em Santos, para a segunda parte da apresentação.



Com sua saída do Al-Hilal, o clube saudita pode contratar o atacante Mohamed Salah . Segundo o jornal britânico Telegraph, esse é o destino provável do jogador, caso ele confirme a saída do Liverpool. E o treinador do clube inglês esteve no Allianz Parque na noite desta terça (28). Jürgen Klopp foi citado por Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, que afirmou em coletiva de imprensa ter mais títulos com o clube paulista do que ele com o Liverpool.



São Paulo anunciou o lateral-direito Cédric Soares, que estava no Arsenal na temporada passada. Já o Flamengo anunciou a contratação do lateral e zagueiro Danilo, que defendia a Juventus da Itália e permanece com o time carioca até o fim de 2026. E o Botafogo segue no mercado à procura de um novo treinador, após a saída do campeão Arthur Jorge.



No Paulistão , o Corinthians visita a Ponte Preta tentando se reerguer da derrota para o São Paulo na rodada anterior. No Campeonato Carioca , Botafogo e Fluminense se enfrentam nesta quarta (29) no estádio Nilton Santos, com campanhas semelhantes até agora na competição.