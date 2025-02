Neymar divulga vídeo nas redes sociais para anunciar retorno ao Santos

Neymar divulgou um vídeo nas redes sociais anunciando seu retorno ao Santos, antes do anúncio oficial ser feito pelo clube, nesta quinta-feira (30). A editora de esportes do R7, Carla Canteras, comentou a possível volta do jogador ao time paulista.



E a série sobre atletas de alto rendimento traz uma reportagem especial sobre o Bolsa Atleta , iniciativa do governo que, desde 2005, dá condições para que os esportistas se dediquem exclusivamente à carreira.



Já no Palmeiras, há incerteza quanto ao futuro do atacante Rony . Estava tudo certo para que ele deixasse o verdão pelo Al-Rayyan, mas como a janela de transferência no Catar fecha nesta sexta-feira (31), não daria tempo para inscrever o jogador. O Esporte Record News vai ao ar de segunda a sexta, às 18h45.