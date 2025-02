Neymar é apresentado à torcida do Santos na Vila Belmiro

A recepção a Neymar na Vila Belmiro contou com diversas atrações musicais — entre Supla, Mano Brown e Projota — para celebrar na tarde desta sexta (31). O jogador já assinou o contrato com o Santos, que divulgou um vídeo com o anúncio oficial narrado pelo próprio Neymar.



E o lateral Cédric já chegou ao São Paulo . Apesar de ter assinado contrato somente até abril, o jogador já deixou claro que quer continuar com o tricolor paulista. Neste domingo (2), Flamengo e Botafogo decidem a Supercopa, em jogo que já pode contar com o lateral Danilo.



Já Mayke, lateral do Palmeiras , completou 300 jogos com a camisa do time na última partida contra o Novorizontino. O jogador comentou a marca atingida e o jogo do final de semana contra o Guarani. O Esporte Record News vai ao ar de segunda a sexta, às 18h45.