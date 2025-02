Novo reforço do Palmeiras, Vitor Roque manda recado para a torcida

A espera acabou no Palmeiras: o atacante Vitor Roque foi anunciado oficialmente como novo reforço do Verdão na tarde desta sexta-feira (28). O jogador deve permanecer no clube por cinco temporadas, até dezembro de 2029. Tigrinho, como é apelidado, mandou um recado para a torcida palmeirense: "Família Palmeiras, estou muito feliz de estar fechado com o Verdão, e muito anisoso para encontrar vocês e os meus novos companheiros. Tamo junto, valeu!".



E tem novidade também no Botafogo, que anunciou o português Renato Paiva , de 54 anos, como novo treinador da equipe. O treinador já cuidou das categorias de base do Benfica e teve uma passagem pelo Bahia em 2023. O contrato com o time carioca foi assinado por dois anos.



O Esporte Record News vai ao ar de segunda a sexta, às 18h45.



Paulistão 2025 AO VIVO e de GRAÇA? É aqui no R7, o portal da RECORD. Acesse e não perca nenhum lance!