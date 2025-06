Palmeiras e Flamengo se preparam para próximos desafios no Mundial de Clubes

O Palmeiras finalizou, nesta quarta-feira (18), os preparativos para o jogo do Mundial de Clubes contra o Al-Ahly, do Egito, que acontece na quinta (19) em Nova Jersey. A equipe focou nas finalizações para marcar o primeiro gol no campeonato. Na estreia, o Verdão desperdiçou boas chances e ficou no 0 a 0 com o Porto, de Portugal.



Já o Flamengo treina para o maior desafio dessa fase de grupos, a partida contra o Chelsea, da Inglaterra, na sexta (20). Na primeira rodada, os ingleses venceram o Los Angeles, o que os deixou empatados em pontos com o Rubro-negro na liderança do grupo D.



