A Conmebol sorteou, nesta segunda-feira (17), os grupos da Copa Sul-Americana e da Copa Libertadores, e os times brasileiros já sabem que clubes irão enfrentar.



Enquanto isso, uma proposta de clubes uruguaios pode revolucionar o Campeonato Gaúcho — o presidente do Peñarol sugeriu que o time e o Nacional disputem a competição a partir de 2026. Mas a Federação Gaúcha de Futebol, inicialmente, rejeita a mudança.



E morreu nesta terça-feira (18) um dos maiores ícones do basquete brasileiro, Wlamir Marques , de 87 anos. Bicampeão mundial de basquete em 1959 e 1963, e medalhista de bronze nas Olimpíadas de 1960 e 1964, Marques entrou para o hall da fama do basquete mundial em 2023.



