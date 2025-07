Renato Gaúcho afirma que abriu mão de jantar com a filha para estudar a Inter de Milão

Renato Gaúcho , técnico do Fluminense , explicou na coletiva pós-jogo como estudou e organizou o time para ganhar da Inter de Milão , no Mundial de Clubes. Segundo o treinador, ele abriu mão de sair para jantar com a filha para ver o jogo do time italiano e percebeu que o melhor esquema para o Tricolor na partida seria com três zagueiros, “espelhando” a formação adversária, marcada pelo jogo rápido.



