Rodada atrasada do campeonato brasileiro traz combate direto contra o rebaixamento; veja tabela

Em partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Fluminense recebe o Athlético – PR em briga direta contra a zona de rebaixamento, às 19h30 desta terça-feira (22), no Maracanã (RJ). O dia também foi movimentado para os palmeirenses, com as notícias do falecimento de Tonhão, ex-zagueiro e ídolo do clube, aos 55 anos, e a prisão do ex-meio-campista Valdívia , acusado de estupro no Chile.