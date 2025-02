'Sabíamos que era difícil, mas não impossível', diz Bidu sobre virada do Corinthians em 2024

Na segunda parte da entrevista ao Esporte Record News , o lateral Matheus Bidu, do Corinthians , falou sobre o foco do elenco para reverter a possibilidade de rebaixamento na temporada passada. “Trabalhamos para chegar no objetivo. Sabíamos que era difícil, mas não era impossível. E deu tudo certo no final”, disse.



Bidu, que começou o ano passado afastado, comentou também a sua superação pessoal nos campos. “Era um momento delicado, só que eu não me deixei abalar, continuei trabalhando, fazendo o meu independentemente do que acontecia. Eu vinha aqui para trabalhar, com o propósito de sempre fazer o meu melhor”, falou.



Por outro lado, o primeiro clássico do Paulistão 2025 acontece nesta quarta-feira (22). Santos e Palmeiras se enfrentam na Vila Belmiro, com transmissão ao vivo da RECORD com exclusividade na TV aberta. O confronto é o mesmo da final do ano passado.



E a terceira reportagem da série especial sobre atletas de alto rendimento traz a bicampeã paralímpica no lançamento de disco Beth Gomes. A atleta de 59 anos coleciona recordes, mas passou por diversos desafios ao longo da carreira. O Esporte Record News vai ao ar de segunda a sexta, às 18h45.