Santos supera o Botafogo e é campeão do Brasileirão A2 feminino

O time feminino do Santos venceu o Botafogo no placar agregado e conquistou o Brasileirão A2 após jogo deste sábado (30). No final do primeiro tempo, Ana Caroline abriu o placar com um pênalti para o Botafogo. Já aos 35 do segundo tempo, a decisiva Carol Baiana, responsável pelo gol da vitória no jogo de ida, empatou a decisão na Vila Belmiro, garantindo o título para as Sereias.



As duas equipes estão garantidas na elite do futebol em 2026, ao lado do Fortaleza e do Atlético Mineiro.