São Paulo deve contar com Lucas e Oscar contra Ponte Preta nesta quarta-feira (19)

O São Paulo deve chegar com força máxima para enfrentar a Ponte Preta nesta quarta-feira (19). Lucas Moura e Oscar estarão disponíveis para o técnico Luis Zubeldía, após jogarem por menos de trinta minutos no clássico contra o Palmeiras. O técnico afirmou que poupou a dupla no Choque-Rei para equilibrar a carga de partidas dos jogadores.



O Tricolor já está classificado para as quartas de final do Paulistão e decide a liderança do grupo C. Já a Ponte Preta precisa do resultado positivo para se garantir na próxima fase e pode eliminar o Palmeiras da competição caso vença.



