Seleção brasileira volta a jogar em esquema 4-4-2 contra a Colômbia, na próxima data Fifa

A próxima data Fifa traz algumas novidades para a seleção brasileira — a equipe volta a jogar no esquema 4-4-2 e vai contar com João Pedro ao lado de Vini Jr. no ataque. O jogador do Brighton, da Inglaterra, falou da expectativa de jogar contra adversários tão tradicionais, como Argentina e Colômbia. Em entrevista coletiva, o técnico Dorival Júnior comentou o novo esquema tático, que será testado na seleção no jogo desta quinta (20) contra a Colômbia, em Brasília.



