Talles Magno comenta desempenho do Corinthians na vitória contra o Velo Clube

Talles Magno , atacante do Corinthians que marcou o gol da vitória contra o Velo Clube no jogo de domingo (19), elogiou o desempenho do time e disse que a equipe permanece buscando os melhores resultados. Já Pedro Caixinha , treinador do Santos, falou suas expectativas com o time, mas desconversou sobre o possível retorno de Neymar ao clube.



O Manchester United aceitou a oferta do Real Betis pelo atacante Antony , que deve ficar emprestado até o final da temporada. O acordo não inclui a obrigação de compra do jogador. O clube também anunciou a contratação de Abdukodir Khusanov, zagueiro do Uzbequistão, que assinou contrato até junho de 2029.



Nesta segunda-feira (20), no Rio de Janeiro, foi velado o corpo do locutor Léo Batista , que faleceu no domingo (19). O enterro deverá ocorrer na terça-feira (21), numa cerimônia reservada à família. E uma pesquisa do Instituto Real Time Big Data identificou as preferências futebolísticas da população brasileira. Qual a maior torcida? Quem joga o futebol mais bonito?