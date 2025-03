'Times grandes têm mais medo de mim do que eu tenho deles', diz Neymar em vitória sobre o Bragantino

O Santos venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 0 neste domingo (2) e avançou para as semifinais do Paulistão. Neymar abriu o placar do jogo aos nove minutos e marcou seu terceiro gol desde o retorno ao Peixe em 2025. Após o fim da partida, ele foi perguntado sobre a possibilidade do Santos enfrentar um dos três grandes da capital paulista. "Os times grandes têm mais medo de mim do que eu tenho deles", afirmou o atleta.



Paulistão 2025 AO VIVO e de GRAÇA? É aqui no R7, o portal da RECORD. Acesse e não perca nenhum lance!