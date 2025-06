Torcedores do Corinthians invadem Parque São Jorge; veja imagens

Imagens mostram o momento em que integrantes de torcida organizada do Corinthians invadem o Parque São Jorge, em São Paulo, para protestar contra as administrações do clube nesta terça-feira (3). Seguranças tentaram evitar, mas a torcida forçou o portão e conseguiu entrar no local.



Uma faixa estendida dizia “Luto, fechado por má administração”. Entre as demandas dos manifestantes, estão a possibilidade de o Fiel Torcedor votar, a mudança do estatuto e a punição dos responsáveis pelas dívidas do clube.



