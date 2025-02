Veja imagens: Neymar chega de helicóptero para primeiro treino com equipe do Santos

O Corinthians vai enfrentar o Novorizontino em partida adiantada para esta segunda-feira (3), por conta da Pré-Libertadores. Depois da vitória contra o Noroeste, o técnico do Timão, Ramón Díaz, explicou a decisão de poupar Memphys na escalação do jogo.



E a NBA proporcionou uma das trocas mais estranhas dos últimos anos. O Dallas Mavericks está enviando o armador Luka Doncic ao Los Angeles Lakers, para substituir o grande Anthony Davis. O acordo vai unir o astro esloveno com Lebron James em Los Angeles.



Um dos maiores ídolos da história do Santos morreu hoje, aos 83 anos. Antônio Lima dos Santos , o Coringa da Vila, estava internado com problemas nos rins e no coração. Também conhecido como Lima, o jogador foi bicampeão com o Peixe e deixou um legado por gerações.



O clube da Baixada se reapresentou hoje, depois de vencer o São Paulo por 3x1 na Vila Belmiro. E teve novidade no treino — Neymar chegou de helicóptero para treinar com os companheiros nesta segunda. O jogador vai estrear na partida contra o Botafogo de Ribeirão Preto, transmitida pela RECORD na quarta-feira (5), às 21h30.



O Esporte Record News vai ao ar de segunda a sexta, às 18h45.