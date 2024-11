Veja o gol da vitória do Corinthians na estreia pela Copinha Feminina e confira as próximas partidas Brabinhas do Timão venceram o Fortaleza, no Canindé, e estão embaladas para enfrentar o Cruzeiro no domingo (1°)

29/11/2024 - 11h17

