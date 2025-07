Vídeo mostra Lucas motivando equipe do São Paulo antes da vitória sobre o Corinthians

Mesmo afastado dos gramados por lesão, Lucas Moura esteve no Morumbis no último sábado (19) e falou com a equipe tricolor antes da partida contra o Corinthians . Um vídeo divulgado pelo próprio clube mostra o discurso motivador do craque.



"Acredito nesse grupo, confio em cada um de vocês porque vocês são bons, têm qualidade, são talentosos, mas, acima de tudo, vocês são guerreiros, eu jogo num time de guerreiro", afirmou no vestiário.



