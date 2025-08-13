Vitinho no Corinthians, Jandrei no Juventude: confira as últimas movimentações do mercado da bola

Apesar da confusão envolvendo o transfer ban, o Corinthians apresentou nesta quarta-feira (13) o já contratado Vitinho. O atacante, que está há dois meses sem jogar, falou que faz de tudo para voltar o mais rápido possível.



Ainda no mercado da bola, o Red Bull Bragantino oficializou a contratação do lateral-esquerdo Vanderlan, ex-Palmeiras. O jogador de 22 anos fica no Massa Bruta até o fim de julho de 2030.



E o Juventude anunciou o reforço do goleiro Jandrei, que vai defender a equipe em empréstimo do São Paulo até o final do ano. Ele já treina com o elenco e está à disposição do técnico Thiago Carpini.



